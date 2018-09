La jueza Rya W. Zobel, del Tribunal de Distrito de Massachusetts dictó un fallo que generó revuelto en el mundo de las finanzas, al declarar que la Comisión de Comercio de Futuros de Estados Unidos puede intervenir ante casos de fraude derivados del comercio de criptoactivos, equiparando a estos últimos con las llamadas “commodities”

La magistrada rechazó el planteo de la defensa de los acusados, respecto de que el tribunal era incompetente en razón de la materia, ya que la presunta estafa no involucró un “commodity". La defensa de los acusados giraba en torno a que la CFTC no tiene la potestad para regular en el mercado de los criptoactivos

A su juicio, la magistrada tenía competencia por tratarse de una cuestión federal, y porque las leyes federales autorizan expresamente a la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) para llevar el caso a tribunales.

"Cualquier dispositivo o artilugio manipulador o engañoso" en conexión, con cualquier “contrato de venta de cualquier producto en el comercio interestatal ", entra bajo la jurisdicción de la CFTC en virtud de la normativa que regula a la Comisión.

Según el relato contenido en el fallo, los acusados "operaban una moneda virtual” mediante un esquema en el que “ofrecían fraudulentamente” la venta a futuro del criptoactivo mediante la plataforma “My Big Coin”. Entre algunas de las falsedades con las que se ofrecía el producto, estaba la de que tenía respaldo en oro, podría usarse en cualquier lugar donde se aceptara una tarjeta de crédito, y que estaba "Activamente negociado" en varios intercambios de divisas. Esas ventajas, agrega el fallo, animó a varios clientes a comprar My Big Coin al hacer varios comentarios falsos y / o engañosos.

La acusación también señala que los autores de la estafa inventaron y cambiaron “arbitrariamente” el precio de My Big Coin “para imitar las fluctuaciones de un moneda virtual legítima, activamente negociada”. De esa forma, cuando las víctimas del fraude compraron My Big Coin, podían ver sus cuentas en un sitio web pero "no podían comercializar sus MBC o retirar fondos”.

Con esa maniobra, los acusados obtuvieron más de $ 6 millones e dólares, lo que motivó a los clientes a denunciarlos penalmente. Al rechazar la defensa de los acusados jueza de Massachussetts sostuvo que entra en la categoría de commodity. De esa forma, "cualquier dispositivo o artilugio manipulador o engañoso" en conexión, con cualquier “contrato de venta de cualquier producto en el comercio interestatal ", entra bajo la jurisdicción de la CFTC en virtud de la normativa que regula a la Comisión.

Según el fallo, "Commodity" es un término definido que incluye productos agrícolas específicos, así como "todos los demás bienes y artículos” y “todos los derechos e intereses de los servicios” en “los que los contratos de entrega futura”, ya sean en el presente o en el futuro. Para la jueza, al ser My Big Coin una moneda virtual y al ser “indiscutible que hay operaciones de futuros en monedas virtuales (que involucran específicamente Bitcoin)” esto es suficiente para encuadrar a Mi Big Coin como “commodity”.