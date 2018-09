Las elecciones en la mira

Un nuevo fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó profundizar la investigación sobre los financiamientos de campañas de varios partidos políticos durante la campaña presidencial de 2015.

La decisión de Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, titulares de la Cámara, llegó luego de advertir distintas irregularidades en las auditorias de “Cambiemos”, “Frente para la Victoria”, “Unidos por una Nueva Alternativa (UNA)” y “Compromiso Federal”.

Los jueces explicaron que las cuentas de dichos partidos fueron desaprobadas y, ahora, el juzgado de primera instancia deberá avanzar con la investigación de situaciones informadas por las auditorías contables con el objeto de conocer efectivamente el origen y destino de los fondos de campaña.

Los camaristas detallaron cuestiones que deberán ser investigadas como la necesidad de corroborar la autenticidad del origen de algunos aportes privados, para lo cual el Tribunal electoral requiere que las personas que figuran como aportantes confirmen que ellos efectivamente hicieron las contribuciones.

Además, la existencia de aportes que podrían encuadrar en las prohibiciones legales, por ejemplo de empresas. "Frente a esta posibilidad se indica la necesidad de citar a declaración testimonial a personas que tienen un vínculo relevante con personas jurídicas que carecen de capacidad legal para contribuir al financiamiento de los partidos políticos", indicaron los magistrados.

Por ultimo, Dalla Via y Corcuera advirtieron la existencia de gastos de campaña no declarados, que fueron detectados a través de relevamientos y monitoreos dispuestos por la CNE. Tales como publicidad en vía pública; actividad en redes sociales; gastos informados por proveedores y no declarados por los partidos; publicidad en medios gráficos; e incluso gastos de campaña anticipados, es decir, producidos antes del inicio del período legal.

En la misma resolución, los titulares del Tribunal pidieron ampliar el número del Cuerpo de Auditores Contadores, teniendo en cuenta el volumen de información que debe ser fiscalizada y a la necesidad de acelerar los tiempos de tramitación y resolución de este tipo de causas.

"Lo que está en juego es la lealtad en la lucha por el poder público y por ende la transparencia de los actos que conducen a la voluntad pública; en última instancia la salvaguardia del principio democrático", resaltaron.