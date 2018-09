El juez federal Claudio Bonadio procesó este lunes con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner por considerarla "jefa" de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su mandato. El magistrado volvió a pedir el desafuero de Cristina Kirchner al Senado de la Nación y procesó también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; a su entonces segundo Roberto Baratta, y quienes fueron imputados como organizadores de la asociación ilícita y permanecen con prisión preventiva. Asimismo, fueron procesados los arrepentidos José López, ex secretario de Obras Públicas quien está detenido por otra causa, y Claudio Uberti, ex titular del (OCCOVI), el órgano de Control de Concesiones Viales. En tanto, el juez también procesó a Angelo Calcaterra de IECSA, primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Luis Betnaza de Techint; Gerardo Ferreyra de Electroingenieria; Enrique Pescarmona líder de la industria que lleva su apellido; y Néstor Otero de TEBA.