Jurados en tela de juicio

Bajo la modalidad de juicio por jurados, Daniel Oyarzún, el carnicero de Zárate que atropelló y mató a un motochorro en 2016, fue declarado no culpable y recuperó la libertad. Su caso reavivó la polémica sobre la defensa a los "justicieros" y estallaron las críticas contra este tipo de procesos.

Diario Judicial dialogó en exclusiva con Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea y director de la Asociación Pensamiento Penal; y con el abogado constitucionalista y defensor de los Derechos Humanos, Domingo Rondina.

En la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados se implementó hace cuatro años y desde entonces, según un informe de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, el 56% de las veces los ciudadanos declararon culpable al acusado, contra un 32% de absoluciones y un 12% de "veredictos mixtos".

Frente a las críticas que cosechó la sentencia, Juliano expresó que "lo que se vio es la manera en que la ciudadanía entiende el conflicto y en este caso es claro: los jurados hicieron un cuestionamiento al tema la seguridad de una zona caliente, donde ocurrió el hecho, que puede ser visto e interpretado como una demanda al Estado y a su fracaso en materia de políticas de seguridad".

Bajo ese lineamiento, el juez penal aseguró que hay un mensaje encriptado que el Estado no debería desatender. Agregó que es grave que los ciudadanos tengan que resolver los conflictos con mano propia cuando eso es deber del Estado, "sin embargo lo único que proponen es insistir con fórmulas repetidas, como el endurecimiento de la ley penal" y otras políticas que fracasaron.

Rondina se definió como partidario del juicio por jurados y que los mismos se tratan de mecanismos que a veces nos pueden satisfacer más o menos, pero son procesos que le devuelven a la ciudadanía un vínculo con la justicia. "Hoy lo que está en crisis en Argentina es la sensación que el Poder Judicial hace justicia en uso del poder público y ese concepto tan natural le devuelve el juicio por jurados", resaltó.

El letrado santafesino señaló que no está de acuerdo con el veredicto que recibió Oyarzún, pero entiende que los jurados que participaron en el caso tienen su misma capacidad para encuadrar y deliberar los hechos. Al respecto, añadió que este caso no se diferencia en nada con ciertas sentencias "pésimas" de jueces formados en derecho.

Juliano coincidió esa observación y agregó que "el modo de razonamiento de los jueces profesionales no es distinto al de los jurados ciudadanos" y, por lo tanto la ilustración jurídica no es el reaseguro de un pronunciamiento legítimo. "Acá lo que hay que destacar es el nivel de legitimidad que tiene la ciudadanía a través de sus decisiones, es el pueblo el que habla y esto tiene un valor".

Jurados populares vs la formación en Derecho

La mayoría de las críticas que surgen de este sistema democrático es el permiso que obtienen los ciudadanos sin formación jurídica para dar veredictos que determinan el futuro de una persona. Tanto Rondina como Juliano afirmaron que no se necesita una educación especial para realizar un encuadre de los hechos y que cualquier persona puede hacerlo.

"La crítica a la modalidad y el veredicto tienen un cierto contenido elitista por parte de personas ilustradas que ven la realidad desde un lugar de comodidad donde no siempre le pasan las cosas que padecen las personas que viven en zonas calientes, como es el gran Buenos Aires. Entonces para poder comprender las reacciones, justificadas o no, nos gusten o no nos gusten, hay que ponerse en el lugar del otro", declaró el juez de Necochea.

El director de la Asociación Pensamiento Penal aseveró que "la implementación del juicio por jurados, hace cuatro años en la provincia, demostró que la ciudadanía es más sensata y madura que los jueces profesionales y mucho menos influenciable para las presiones mediáticas y políticas".

Por su parte, Rondina destacó que, en estos casos, los jurados sólo entienden los hechos y su vinculación con el imputado y, por lo tanto, "quienes están en contra deben decir que no les gusta el juicio por jurados y listo".

