Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Ana María D’Alessio, la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido rechazó las acusaciones en el juicio oral por la tragedia de Once. De Vido es juzgado junto a Jorge Gustavo Simeonoff por los presuntos delitos de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y por defraudación contra la administración pública. Durante los alegatos, la defensa pidió la nulidad de las acusaciones porque, según afirmó, "no está definido el hecho" que se le imputa.