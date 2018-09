La Cámara Federal respaldó tácitamente al juez Claudio Bonadio al frente de la causa de los cuadernos de las coimas en la que la ex presidente Cristina Kirchner es una de las principales acusadas. La decisión del tribunal se dio al rechazar un planteo de nulidad de la defensa de Oscar Parrilli, el ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). De esta forma, los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun confirmaron la conexicidad de la causa de las anotaciones de Oscar Centeno con el expediente de Gas Licuado. El fallo también rechazó los cuestionamientos al "arrepentimiento" de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta.