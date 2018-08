Simposio sobre crímenes económicos

Del 3 al 6 de septiembre en la Universidad de Cambridge se llevará a cabo el Simposio Internacional sobre Crímenes Económicos - The Cambridge International Symposium on Economic Crime (SIDOEC). Es un evento que se desarrolla todos los años en las aulas del Jesus College de la afamada universidad y en esta edición llevará como título "Unexplained wealth - whose business? (¿La riqueza inexplicable, ¿de quién es el negocio?). "Habrá disertaciones sobre lavado de dinero y combate contra la corrupción. Participarán por la Argentina el presidente de la Unidad de Información Financiera UIF, Mariano Federici y los abogados Mariano Cúneo Libarona, Silvina Rivarola, Marcelo Ruiz, José Barbaccia y Raúl Saccani.