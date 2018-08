Rechazaron un nuevo pedido de excarcelación de José López

El Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital Federal rechazó el pedido de excarcelación que hizo el ex secretario de Obras Públicas José López en el marco de la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.cLos jueces Ricardo Basilico, José Michilini y Adrián Grünberg le negaron el beneficio al ex funcionario, que estuvo casi dos años detenidos en el Complejo Penitenciario Federal antes de ingresar al "Programa de Protección de Testigos" por declarar como "arrepentido" en la causa de los cuadernos. Los magistrados consideraron que los aportes que el ex secretario de Obras Públicas hizo en el caso por los cuadernos sobre la corrupción durante la gestión kirchnerista "no puede influir en estas actuaciones como para conmover la prisión preventiva decretada".