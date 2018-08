Solicitaron reabrir una causa contra Lázaro Báez

El diputado nacional del radicalismo Hugo Marcucci anticipó que irá a los tribunales santafesinos para soliciar el desarchivo de la denuncia realizada en 2006, junto a otros diputados, por fraude a la provincia de Santa Fe con la venta de las motoniveladoras chinas. La denuncia fue impulsada hace doce años por los diputados Marcucci, Raúl Lamberto y Alicia Gutiérrez, por supuestos sobreprecios en la adquisición de 140 de estos vehículos durante la gestión del ex gobernador Jorge Obeid. La denuncia le apuntaba al empresario kirchnerista Lázaro Báez por la compra de motoniveladoras chinas con un fuerte sobreprecio. La irregularidad se había producido en 2005, cuando a través de un proceso de licitación se le adjudicó a Austral Construcciones la compra de 140 moto niveladoras. En la licitación se detectaron irregularidades tales como que la emprea adjudicataria no tenía en su objeto social la posibilidad de realizar este tipo de operaciones, no estaba inscripta en el registro de proveedores del Estado provincial y tampoco tenía una relación especial con la empresa fabricante que le diera exclusividad para vender estas máquinas, según publicó en su momento el diario Uno de Santa Fe.