"Estamos frente a una farsa y no frente a un procedimiento judicial". Carlos Beraldi, abogado defensor de la senadora y expresidenta Cristina Kirchner , aseguró que el allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio en la causa conocida como " los cuadernos de las coimas " en el departamento de la familia Kirchner en Recoleta se hizo "en clara violación y en contra de los principios" del Estado de Derecho.​ Beraldi aseguró que pedirá "la nulidad de todo el procedimiento" y adelantó: "Vamos a requerir el juicio político del magistrado". El abogado dijo que se había acordado que él estaría en el departamento, pero que lo obligaron a salir. "Abrí las puertas, ha sido el encargo que me ha dado mi clienta, y puse a disposición todos los elementos del domicilio para que sean revisados", detalló. "Indudablemente aquí no se quiere hacer ninguna inspección. Aquí lo que se quiere hacer es una farsa, el juez muestra una vez más la ilegalidad de su comportamiento", agregó.