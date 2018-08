Mié 02 de septiembre de 2015

La Corte Suprema ratificó el rechazo de un amparo que solicitaba la cobertura integral de una fertilización in vitro con la técnica del Diagnóstico Genético Preimplantacional. El fallo subraya que la práctica no se encuentra en la ley aplicable y que los jueces no pueden incorporarla "al catálogo de procedimientos".