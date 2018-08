El ex secretario de Obras Públicas kirchnerista José López pidió declarar ante el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas K, por lo que fue trasladado esta tarde a los tribunales de Comodoro Py. Lo llamativo es que López ya había sido indagado en esta causa, pero se había negado a declarar. Ahora, el ex funcionario tomó la decisión de comparecer ante el fiscal tras una reunión con sus defensores oficiales. El miércoles, López negó la acusación por el presunto cobro de sobornos por obras de AySA en las localidades de Berazategui y Zárate, una de las causas del escándalo Odebrecht. López presentó un escrito ante el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga a ex funcionarios del área del Ministerio de Planificación Federal por el presunto cobro de sobornos para la construcción de plantas potabilizadoras de agua.