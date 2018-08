La causa de Antonini Wilson sigue viva

Ante los rumores de que se habría decretado la prescripción de la causa contra Antonini Wilson por el ingreso ilegal de dinero desde Venezuela, fuentes judiciales de los tribunales de Retiro, desmintieron tajantemente esa versión. El juez en lo penal económico Pablo Yadarola solicitó a su par Bonadío la información relativa a todos los arrepentidos en la causa del remisero escribidor: Uberti, Betnaza, Wagner, los choferes y de todas aquellas relativas a la relación con Venezuela, y copias de los cuadernos. En el proceso no se declaró la prescripción de la acción penal respecto de persona alguna, se investiga a funcionarios públicos que aún no se retiraron de la función, como es el caso de Ricardo Echegaray, con lo cual la prescripción aún no comenzó a correr, y se continúa la investigación. Uberti se encuentra con una falta de mérito y se están acumulando pruebas que permitan definir tanto su situación procesal, como la de los restantes imputados. Esto se suma a las medidas de instrucción solicitadas por el fiscal Pablo Turano.