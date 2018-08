Ciccone: rechazaron un pedido de excarcelación de Boudou

El Tribunal Oral Federal Nº4 rechazó este lunes el pedido de excarcerlación de Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, luego de haber regresado a la cárcel al recibir la condena a 5 años y 10 meses de prisión en la causa Ciccone. El pedido presentado por la defensa del ex vicepresidente fue realizado ante el mismo tribunal que dictó la sentencia la semana pasada. El TOF 4 le denegó el viernes ese beneficio a José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, que fue condenado a 5 años y 6 meses en la misma causa. El ex vicepresidente fue arrestado el miércoles pasado una vez concluido el juicio oral y público y fue alojado en el penal de Ezeiza, donde también se encuentran detenidos otros ex funcionarios kirchneristas como Ricardo Jaime y José López.