Todos arrepentidos

Pasaron casi dos años desde que el Congreso sancionó la Ley 27.304, que amplía la figura del arrepentido prevista en el Código Penal a los casos de corrupción, los delitos contra el Código Aduanero y asociación ilícita. La normativa surgió luego que la policía detuviera al ex secretario de Obras Públicas, José López, revoleando bolsos con dinero en un convento.

La ley establece que las escalas penales podrán recudirse cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea parte, brinde información "precisa y comprobable". La información que se aporte “deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe” y a sujetos cuya “responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido”.

Todos los imputados que colaboren quedan alcanzados por las disposiciones del “Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputado”, para garantizar la seguridad del arrepentido y su familia.

Los primeros en arrepentirse en causas por corrupción fueron Leonardo Fariña y Alejandro Vandenbroele. El ex financista declaró como arrepentido a principios de 2016 en el marco de la antigua normativa. Allí brindó información en la causa conocida como la ruta del dinero K.

Para evitar maniobras fraudulentas, la normativa reprime con prisión de 4 a 10 años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio a la normativa, proporcionare maliciosamente información “falsa o datos inexactos”.

Los primeros arrepentidos

Tras la sanción de la ley y su puesta en marcha, el empresario Vandenbroele declaró bajo esta figura y colaboró respecto a las maniobras de corrupción que involucran al ex vicepresidente Amado Boudou en fraudes al Estado y en la apropiación de Ciccone Calcográfica.

La causa de los cuadernos

Una investigación periodística dejó al descubierto un circuito de corrupción que involucra a importantes ex funcionarios y a gran parte del empresariado local. La denominada “causa de los cuadernos” generó diversas detenciones y allanamientos a partir del análisis de ocho manuscritos que pertenecerían a Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.

Los empresarios en el escándalo de coimas buscan acogerse a la figura del arrepentido para reducir una eventual condena a cambio de información o datos precisos, comprobables y verosímiles relacionados con el expediente a cargo del juez federal Claudio Bonadio

El expediente generó una ola de “arrepentidos” encabezada por Centeno, quien fue el primero en acogerse a la figura legal. Luego se sumó el ex gerente de Isolux, Juan Carlos de Goycoechea; el ex CEO de IECSA, Javier Sánchez Caballero, el primo hermano del presidente Mauricio Macri y ex dueño de IECSA, Angelo Calcaterra; el ex directivo de Techint, Héctor Zabaleta y el presidente del Grupo Albanesi, Armando Loson.

En las últimas horas, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex juez federal Norberto Oyarbide se presentaron en Comodoro Py y se barajó la posibilidad de que se sumen al extenso listado de arrepentidos. Éste último declaró ante la Justicia que recibió presiones cuando investigó a Néstor y Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito.

No obstante, la normativa establece que “no podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional”.