Aborto a la ley del aborto

La Cámara de Senadores de la Nación rechazó por mayoría el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embazaro (IVE), que contaba con media sanción de Diputados, y no podrá volver a tratarse hasta el próximo año.

En una sesión histórica que arrancó cerca de las 10 de la mañana, antes de lo previsto, se anotaron 64 oradores, con 10 minutos cada uno para hablar, ganó la postura en contra del proyecto para legalizar el aborto en Argentina.

El cierre y la votación están previstos para entrada la medianoche y los últimos oradores serán Cristina Fernández de Kirchner, Miguel Pichetto, Silvia Elías de Pérez y Luis Naidenoff.

El primero en tomar la palabra fue Mario Fiad, como miembro informante y presidente de la Comisión de Salud, y expresó su clara postura en contra al sostener que "el derecho a la vida está por convertirse en el más débil de los derechos”.Agregó que este tema “nos atraviesa horizontal y verticalmente como sociedad, nos interpela desde la tragedia que significa el aborto y que pone en tensión derechos que son fundamentales”.

El legislador señaló que el proyecto “es claramente violatorio de la Constitución Nacional” y de los tratados internacionales “suscriptos por nuestro país; también de las normas legales sancionadas". Agregó que en dichas normas se reconoce “a la persona por nacer como sujeto de derecho” y al “derecho a la vida desde la concepción”.

A su turno, el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Pedro Guastavino, destacó que inicialmente él estaba en contra del aborto legal, pero al cabo del debate que se dio en ambas cámaras comprendió que “la única forma de entender esto es desde el lado de la salud pública”.

El entrerriano señaló que “prácticamente se eliminan las internaciones por abortos con complicaciones y con ello los recursos destinados a este supuesto“ y "por sobre todo se eliminan las muertes maternas por complicaciones”.

Dalmacio Mera, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, destacó que la ley de interrupción voluntaria del embarazo “no resuelve el problema de la clandestinidad” de esta práctica y puso en duda la constitucionalidad de la ley.

Mera enfatizó en la disyuntiva legal que existe alrededor del inicio de la vida y sostuvo que “no pudo escuchar qué sustancia mágica, qué proceso biológico se produce en la semana 12 o 14 para que una vida valga más o menos a partir de ese momento preciso”.

“No hay forma de decirle a un médico que hasta el día de la semana 14 tiene que practicar la eliminación de ese feto, y el día después va preso”, sentenció el justicialista.

Uno de los discursos mas encendidos fue el del misionero Humberto Schiavoni, quien resaltó que “despenalizar no es suficiente, el aborto seguro no tiene que ser un recurso para quienes tienen un mayor poder adquisitivo”, agregó y sentenció que “este es un debate que no tiene marcha atrás, si hoy no se aprueba, la sociedad va a avanzar en este sentido en los próximos años”.

El cierre y la votación están previstos para entrada la medianoche y los últimos oradores serán Cristina Fernández de Kirchner, Miguel Pichetto, Silvia Elías de Pérez y Luis Naidenoff.

Al momento del cierre de la edición, la Cámara Alta continuaba en sesión.