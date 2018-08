Mar 10 de mayo de 2016

La Cámara Civil confirmó una sentencia de grado que hizo lugar a la demanda entablada por una docente contra C5N por mezclar imágenes suyas en un informe en 2013. "La demandada necesitaba armar un informe y no tuvo mejor idea que completarlo con imágenes de archivo (...) no le importó que la persona que sacaban al aire no tenía relación con los hechos", aseveró el fallo.