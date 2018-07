La justicia penal de La Plata investiga las causas de un incendio registrado esta madrugada en un local de Cambiemos situado en 73 y 22. Las llamas afectaron escritorios y sillas de plástico, pero no afectaron a militantes políticos. La titular de la Unidad de Instrucción Fiscal N°9 investiga las causas del incendio para determinar si se trato de un daño perpetuado con fines políticos. La policía de la provincia trabaja en pericias en el lugar. La llegada de los bomberos fue rápida pero no se pudo salvar el mobiliario del local. El delegado de Altos de San Lorenzo, Leonardo Villafranca no descartó que se trate de un incendio intencional.