Ciccone: postergan la sentencia hasta agosto

El Tribunal Oral 4 suspendió hoy el juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, a pesar de rechazar el pedido de apartamiento contra uno de los jueces. Las últimas palabras serán en agosto y el veredicto, que iba a ser este jueves, aún no tiene fecha. El juicio había entrado en su etapa final y se esperaban escuchar este martes las palabras finales de los acusados y conocer el veredicto el jueves. Además el Tribunal habilitó la feria judicial de invierno para tratar las apelaciones de las defensas a Casación para intentar el apartamiento del juez Bertuzzi. El 7 de agosto podrán decir las últimas palabras el ex dueño de la gráfica Nicolás Ciccone, el ex funcionario del ministerio de Economía, Guido Forcieri y el ex empleado de la AFIP Rafael Resnik Brenner.