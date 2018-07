Un abogado recibió un llamado de atención del CPACF por no comparecer a asumir la defensa de un colega en un expediente disciplinario. El letrado se defendió alegando que no lo notificaron en su actual estudio, pero la sanción no se modificó ya que no actualizó su domicilio real.

