La Defensoría General de la Nación (DGN) convocó a concurso público para cubrir el cargo de defensor auxiliar. El período de inscripción es entre los días 10 de julio y 10 de agosto de 2018, ambos inclusive. Las inscripciones se realizarán a través del Formulario Uniforme de Inscripción, que se encontrará disponible en la web del MPD, y deberá remitirse por correo electrónico a la casilla inscripcionaconcursos@mpd.gov.ar, respetando los requisitos establecidos en el Art. 18, Inc. a), del Reglamento. Vencido el período de inscripción, se iniciará un nuevo plazo de diez días hábiles para presentar personalmente o por tercero autorizado -en la Secretaría de Concursos de la Defensoría General de la Nación, sita en Av. Callao 289, piso 6º, Capital Federal, en días hábiles y en el horario de 8.00 a 15.30 horas- o remitir por vía postal a dicha Secretaría, la documentación a la que se refiere el art. 19, Inc. c) del Reglamento, la que deberá efectuarse ineludiblemente en soporte papel, debidamente foliada y en carpeta o bibliorato. Esta documentación también podrá ser presentada o enviada durante el período de inscripción al que alude el art. 18 inc. a), siempre que con anterioridad ya se hubiese enviado por correo electrónico el Formulario Uniforme de Inscripción. El plazo establecido en el art. 18, inc. b) del Reglamento vencerá el día 27 de agosto de 2018.