Caso Ciccone: la defensa de Boudou pidió su absolución

La defensa del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, comenzó esta mañana su alegato en el juicio oral por el caso Ciccone y sostuvo que no hay pruebas para condenar al ex funcionario. "La acusación no probó lo que tenía que probar", sostuvo Alejandro Rúa, uno de los defensores del ex vicepresidente, en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 4. Con Boudou en la sala de audiencias, su defensa pidió la nulidad del alegato de la Oficina Anticorrupción (OA) y que se aparte del caso a la Unidad de Información Financiera (UIF). El letrado argumentó que los abogados del organismo que conduce Laura Alonso lo leyeron cuando el Código Procesal Penal de la Nación lo prohíbe. La defensa sostuvo que no hay elementos para acusar a Boudou y que todo se basa en la relación que tenía con su amigo y socio, José María Nuñez Carmona, también imputado en la causa. "Las acusaciones se basaron en la relación de Boudou con Núñez Carmona, que son amigos, pero nada se probó de que Boudou haya cometido alguna irregularidad", señaló.