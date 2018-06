Se trata de Isidoro Cruz, juez de Control Nº 4, quien tramita el expediente en el que se investigan supuestas maniobras de desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales, conocido como "Megacausa". Los abogados de Eduardo Fellner, ex gobernador jujeño y quien llegó a estar detenido por orden de Cruz, lo recusaron por entender que no era imparcial, dado que informó a los medios de comunicación que iba a elevar la causa a juicio cuando todavía no había resuelto un pedido de sobreseimiento formulado por el ex mandatario provincial. La Cámara de Apelaciones y Control Gloria María Portal de Albisetti,Emilio Carlos Cattan y María Alejandra Tolaba, rechazó el planteo recusatorio, pero le recomendó al magistrado "que al momento de ofrecer entrevistas a la prensa, guarde el estilo forense adecuado en la más pulcra de sus expresiones, haciendo gala así de la majestuosidad de la Justicia", según detalla el sitio web del Poder Judicial de Jujuy.