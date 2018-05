La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento contra Hebe de Bonafini, titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quien está acusada de administración fraudulenta contra la administración pública por el manejo fraudulento de fondos millonarios durante el kirchnerismo destinados a la construcción de viviendas sociales. En la causa están implicados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario de ese área Abel Fatala. Además, todos ellos quedaron embargados de sus bienes por 250 millones de pesos a cada uno. La defraudación económica por la que se la acusa a De Bonafini llega a los 206 millones de pesos e inicialmente había sido conducida por el ex juez Norberto Oyarbide, quien finalmente terminó apartado de la causa.