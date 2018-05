La jueza federal estadounidense Naomi Reice Buchwald dictaminó este miércoles que es inconstitucional que el presidente Donald Trump bloquee a las personas que lo critican en su cuenta personal de Twitter. Buchwald consideró que los tuits en la cuenta @realDonaldTrump son un "foro público" bajo control gubernamental parcial y no puede excluir a usuarios por sus creencias políticas. "Este caso requiere que consideremos si un funcionario público puede, de acuerdo con la Primera Enmienda, 'bloquear' a una persona de su cuenta de Twitter en respuesta a las opiniones políticas que esa persona ha expresado, y si el análisis difiere porque ese funcionario público es el Presidente de los Estados Unidos", escribió la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York. "La respuesta a ambas preguntas es no". La decisión de la jueza fue en respuesta a una demanda presentada en julio pasado por el instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia, así como a otros siete demandantes que dijeron que habían sido bloqueados en Twitter por Trump.