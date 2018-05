La Corte ratifica al juez Bonadio en la causa Los Sauces

El Máximo Tribunal de Justicia, con los votos de los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, rechazó una queja de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, contra la resolución de la Cámara Federal porteña que no abrió la instancia extraordinaria para tratar un pedido de recusación de la ex Mandataria y actual Senadora contra el juez Claudio Bonadío. Los ministros de la Corte consideraron que no se atacó una resolución definitiva o equiparable a tal.