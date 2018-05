La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques- dictó sentencia definitiva en la causa por la tragedia de Once ocurrida en febrero de 2012. El tribunal fijó una pena de 8 años para el ex secretario de transporte Ricardo Jaime, 5 años y medio para el sucesor en el cargo Juan Pablo Schiavi, siete años para el empresario Claudio Cirigliano -a cargo de la concesionaria TBA- y tres años y 3 meses para el maquinista Marcos Córdoba. En ese marco, y por unanimidad, los magistrados rechazaron la totalidad de los planteos nulificantes introducidos por las defensas, y confirmaron la sentencia dictada por el tribunal de juicio en cuanto a la existencia material de los dos hechos objeto del proceso y su significación jurídico penal. En ese orden, se tuvo por verificada la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA y, especialmente, de los funcionarios –Secretarios de Transporte- integrantes del gobierno de ese entonces, quienes tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario.