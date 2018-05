La Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal comenzó a ultimar detalles del texto que se entregará al Ejecutivo, a principios de junio. Los juristas avanzaron en temas como la armonización entre las competencias de los jueces electorales y la incorporación de tipos penales referidos al financiamiento de los partidos políticos; la inclusión de un delito referido a no permitir el ejercicio del derecho de huelga; la tipificación de la conducta del profesional que no tiene habilitación para actuar y la entrega a la autoridad de un arma sin registrar. Mariano Borinsky, presidente de la Comisión afirmó “la sistematización de todos los delitos en un digesto único, no va a cambiar las competencias, pero necesitamos una articulación que sea clara en cada caso” Para encontrar la mejor forma de armonizar los delitos y las faltas administrativas electorales, los expertos recibieron a Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral.