En el marco de la causa en el que el director general de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, querella por falso testimonio agravado al financista Leonardo Meirelles por haber declarado en el marco de la causa "Lava Jato" que el ex representante de futbolista habría cobrado U$S 800.000 por presuntas coimas e la empresa Odebrecht. Bonadío hizo lugar al pedido de la querella y ordenó la captura internacional y posterior extradición de Meirelles a fin de tomarle declaración indagatoria. También extrajo testimonios de la causa para que se evalúe si los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez incurrieron en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos por no haberle exigido prestar juramento de decir verdad a Meirelles, a quien le tomaron testimonio por videoconferencia.