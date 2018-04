Los candidatos al CPACF cuentan sus propuestas

En la cuenta regresiva para las elecciones del martes 24, los cuatro candidatos a presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal dialogaron con Diario Judicial sobre las propuestas de gobierno y la actualidad del Colegio y de la profesión.

La gestión, el arma del oficialismo

El candidato de Gente de Derecho, Eduardo Awad – quien ya ejerció la presidencia- va con la gestión que viene llevando la agrupación como bandera para las elecciones, en la que busca lograr que la Lista 47 alcance los 14 años ininterrumpidos en la presidencia del CPACF.

En diálogo con este medio, Awad señaló que para las propuestas de Gente de Derecho "ya se plasmaron" en la gestión dela Agrupación desde el año 2006. De tal modo, el candidato del oficialismo busca "mantener lo que tenemos hoy" pero también "aumentar los servicios que el CPACF le presta a sus matriculados", lo que significa "seguir defendiendo la dignidad del matriculado".

En relación la reciente Ley de Honorarios profesionales – impulsada por el CPACF- aprobada y que es eje de la discusión en las elecciones, Awad fue determinante en el sentido de que durante su gestión se luchará para que la Corte Suprema de Justicia defina el valor del UMA – la unidad de retribución para los abogados según la nueva normativa- "que es el dinero por el cual se lleva la comida a la mesa".

Awad aseguró también que, en caso de ganar, su gestión buscará seguir defendiendo la Constitución "de forma irrestricta como la venimos defendiendo hace mucho tiempo". A su vez, como una de las nuevas propuestas del oficialismo, se impulsará una ley que eleve las penas a los delitos vinculados con el abuso sexual.

Según el candidato a presidente, se busca que estas figuras penales no sean excarcelables "para que las víctimas no deban pasar por el oprobio de encontrarse con el violador en la cola del colectivo".

Respecto de la Ley de Honorarios, Awad le dijo a Diario Judicial que "lo que dicen las otras listas es mentira", ya que lo único que le falta a la norma es que la Corte fije el valor del UMA ya que el CPACF "no lo puede fijar". "Sino estaría fijado hace rato", admite Awad, a la vez que hace hincapié en que las autoridades del Colegio, encabezadas por Jorge Rizzo "en forma permanente estan insistiendo a la Corte" sobre ello.

"Los abogados deben votar a la Lista 47 porque es la unica manera de seguir teniendo un Colegio en el que sigan entrando entre 8 y 10 mil personas por dia cuando antes entraban 200, es la única manera de lograr que se siga respetando la dignidad del abogado".

Seamos el Encuentro de Abogados busca "transparencia"

María del Carmen Besteiro, candidata a presidente por esa agrupación, le explicó a ese medio que la plataforma electoral de Seamos el Encuentro de Abogados se articula sobre tres ejes:

El primero es la defensa de la abogacía. Para ello, buscan la "recuperación del honorario" mediante la reforma de la Ley de Honorarios, a la que califica de "muy distorsiva" en todos los aspectos. "En el valor de UMA y en el artículo 21 sobre la regulación es bastante regresiva". Besteiro opinó que los honorarios fijos son de "valores bajos" y que la UMA "es tan baja que seguro va a ser declarada inconstitucional porque no es razonable en los valores que esto se traduce. Un tramite ante la IGJ serian $1620 de honorarios".

El segundo eje temático de la Lista 65 es la de "revalorizar imagen de la abogacía". La candidata a presidente quiere hacer una "campaña positiva" en beneficio de los profesionales del derecho.

"Si la gente no valora nuestro trabajo no va entender que la retribución debe ser adecuada", sostuvo Besteiro, que denuncia "ataques sutiles" desde distintos sectores, que se dan "cuando minimizan nuestro trabajo". En ese aspecto, lo ejemplificó con las campañas de ANSES que destacan que no es necesario contar con abogado para hacer gestiones.

Besterio, por último, refirió que su agrupación busca "devolver la transparencia al CPACF" en "lo que tiene que ver el presupuesto, información y toma de decisiones", ya que en los últimos años "no se conformaron las listas y comisiones como se debe".

"Es importantísimo que la gente vaya a votar, tiene que haber una representación mayor que la de las ultimas elecciones. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para eso", concluyó.

Cambio Pluralista, pide "una mirada abarcativa"

La candidata de la Lista 60, Virginia Badino, le indicó a Diario Judicial que su agrupación parte de buscar "condiciones de participación igualitaria en representación de las mujeres".

Entre sus propuestas, Cambio Pluralista busca poner como eje la solución de los problemas de la iniciación profesional. Badino cuestionó que el CPACF exija el pago de dos matriculas para darle la credencial a un novel abogado. "Entendemos que cuesta el inicio profesional, hace 30 años que veo a chicos que les cuesta arrancar", confesó.

Badino aseguró que existen colegios profesionales "que ayudan bastante" a los nuevos letrados "con una tutoría conciencia, acompañando al joven profesional desde el inicio", dado que el "shock" de la práctica profesional "es importante".

En cuanto a la plataforma de gestión, la candidata por la Lista 60 señaló que el CPACF esta enfocado "solo a una mirada parcial" y que "hay intereses contrapuestos". Ante ello, la intención de Cambio Pluralista "tiene que ver con una defensa de incumbencias profesionales".

Para Badino, de a poco se va perdiendo terreno "en perjuicio de otras profesiones". En relación a la Ley de Honorarios, la candidata dijo que "tiene bastantes defectos" y denunció que los jueces "están en otra realidad y no entienden que nosotros vivimos de los honorarios". A la vez, cuestionó que no se puedan regular honorarios sobre la actual ley porque no se decretó el valor UMA. "Es imposible trabajar así", cerró.

Como palabras finales, Badino declaró que lo mas sano para las instituciones "es que se renueven" por ello proponen una alternancia. "Creo que es hora de que el CPACF cambie y tenga otra conducción, que tenga una mirada abarcativa"

"La única lista con propuestas", la Mariano Moreno

En diálogo con este medio, el candidato a presidente por la Lista 64, Ramiro Geber, advirtió que después de 10 años Gente de Derecho en la gestión, "la renovación del CPACF ya no existe".

Por eso proponen un "cambio real" en la función del Colegio. "Vamos a asistir no solo al profesional sino al letrado que tiene actividades masivas". Anunció Geber. Entre las propuestas para el caso de llegar a la presidencia, el titular de la agrupación busca que se genere una propia obra social para abogados "con estructura propia" y que se gestionen créditos de primera vivienda unica "que no sean creditos UVA" para que los matriculados "alcancen el sueño de la casa propia"

Geber resaltó que su lista está integrada por "aquellos que somos defensores de las causas sociales y de DDHH. Aquellos y aquellas que defendemos los derechos de la gente", y que en esa senda defienden los derechos de los abogados de a pie.

El candidato de la Mariano Moreno también agregó que se buscará en su gestión asistir al abogado y a su familia. Por ejemplo, en relación a los Jardines maternales del CPACF. Geber señaló que el mismo "tiene una sola sede con vacantes contadas" y pretende que se reestructure para"conseguir que el letrado pueda acceder al mismo".

La Mariano Moreno propone también asistir a los dos extremos, al abogado novel y al jubilado. En cuanto al primero, la propuesta es "asistirlo con un crédito para que pueda acceder a alquilar su estudio, con año de gracia y posibilidad de devolverlo a los 5 años". Del mismo modo, se buscará darle mayor acceso a los cursos de capacitación.

"Debería tomarse en cuenta que el novel abogado no tiene ingresos para formarse en especializaciones, por eso es necesaria la posibilidad de acceso gratuito a bases de datos de fallos y doctrina y de una mayor capacitación". Con el abogado jubilado, por otro lado, se intentará garantizarle la obra social

Sobre la Ley de Ley de Honorarios, Geber opinó que es "discutible" aunque cuestionó a las otras agrupaciones que compiten contra "Gente de Derecho" al apuntar que en sus plataformas "sólo se dedican a criticar a la Ley de Honorarios".

"Nosotros proponemos lograr una justicia independiente. Vamos por una nueva forma de gobierno en el CPACF y una justicia netamente independiente", sentenció el candidato de La Mariano Moreno.