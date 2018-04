"Desde hace años no son elegidos los jueces y fiscales que tienen más mérito sino los que tienen mas vínculos con política y poder judicial. Eso queremos cambiar", expresó la gobernadora María Eugenia Vidal al anunciar la reforma al sistema de justicia que pretende implementar en territorio bonaerense. "Desde hace años no son elegidos los que tienen más mérito sino los que tiene mas vínculos con política y poder judicial. Eso queremos cambiar. Queremos que se presenten a examen oral. Y firmado. Y que aquellos que accedan a la vacante sean los que les fue mejor en la elección. Hacer esos exámenes dos veces por años. Por especialización. En trata, en narcotráfico. Queremos un proceso transparente. También queremos proceso distinto para el enjuiciamiento. No es justo su jury lleve años. Si es culpable la siga durante años. Tienen que tener plazos", agregó. Por último, Vidal le pidió a los legisladores que se comprometan a aprobar el proyecto de ley de reforma.