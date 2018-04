La fiscal María Luz Castany, solicitó al Tribunal Oral Federal de La Pampa, que condene al ex juez federal de Santa Rosa, José Antonio Charlín, a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por cuatro años, en orden a los nueve hechos que se le imputan, entre los que se encuentran reiterados episodios de acoso sexual, laboral y amenazas a empleados y empleadas del juzgado que encabezaba, así como la compra de bienes y renovación mobiliaria con dinero perteneciente a la Secretaría Electoral, daños a bienes de uso público y coacciones. También solicitó que, en caso de ser condenado, se informe tal circunstancia al Consejo de la Magistratura y reclamó "ámbitos específicos que permitan un mejor abordaje de la violencia de género y el hostigamiento laboral a las mujeres". La fiscalía sostuvo que "de los testimonios enunciados, surge que las víctimas se encontraron con serias dificultades al momento de denunciar el maltrato al que estaban siendo sometidas, que no se guardó el debido trato de confidencialidad, que no se les dio ninguna contención, y que sus dichos fueron subestimados", y concluyó que "ésta lamentable experiencia también tiene que servir para reflexionar sobre la ausencia de un protocolo de actuación para estos casos, con la especificidad que requeriría dentro de la órbita del Poder Judicial de la Nación".