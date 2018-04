El juez penal económico Diego Amarante procesó al ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, por contrabando agravado, por haberle dado una franquicia impositiva a un funcionario de Taiwán para que ingresara al país un auto de alta gama. El Mercedes-Benz E 350 de Chun Teh Hsieh entró al país libre de impuestos en 2007, cuando Echegaray era director general de Aduanas. De acuerdo con el juez, Chun Teh Hsieh -a quien también procesó- recibió un tratamiento aduanero y fiscal más favorable al que le correspondía porque accedió a un "régimen especial" que no era aplicable a su categoría de funcionario internacional. Según el juzgado, "la Argentina no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán". Chun Teh Hsieh era integrante de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en la Argentina.