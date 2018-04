Casación no quiere líos en la causa de Cristóbal López

El Máximo Tribunal Penal Federal no quiere repetir la experiencia de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que se encuentra escrutada luego de que dictara la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabian De Souza. Una resolución suscripta por el juez Gustavo Hornos - que preside la Sala I de la Casación- detalla cómo estará compuesto el Cuerpo al momento de analizar los recurso interpuestos por AFIP y el fiscal Germán Moldes en el marco de esa causa. Con el objeto de "clarificar la integración de los magistrados que intervienen en el presente proceso frente a las partes y a la sociedad toda" y teniendo especialmente presente el requerimiento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación para que se investigue cómo se integró la Sala que excarceló los imputados, Hornos revocó "por contrario imperio" una resolución que notificaba que la Sala estaría integrada por él y por los jueces Ana Maria Figueroa y Eduardo Riggi, y estipuló que en lugar de Riggi esté el juez Carlos Mahiques, de acuerdo con la acordada que definió la composición de la Sala I para este 2018. De esa forma, no se hizo lugar a una excusación efectuada por Mahiques, que pidió no intervenir debido a que su hijo actuó como fiscal en causas como "Hotesur" o "Vialidad".