"Llegó la hora de migrar hacia un sistema acusatorio"

La Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (CAJ), María Fernanda Rodríguez, recibió a Diario Judicial en su oficina ubicada en la sede de la cartera de Justicia en el barrio de La Boca. La letrada alertó sobre los principales problemas que aquejan al sistema judicial en la actualidad y remarcó la necesidad de "migrar hacia un sistema acusatorio".

Rodríguez destaco que está a favor del proyecto de reforma penal propuesto por el Ministerio de Justicia y sostuvo que se trata de un sistema "mucho más adecuados al que transitamos hoy pero no es fácil migrar".

La abogada respaldó los dichos del Ministro de Justicia, Germán Garavano, sobre la necesidad de darle prioridad a las víctimas en los procesos judiciales y expresó que Argentina tiene una deuda para trabajar con la victima que, en un principio por el sistema, fue tomada como un objeto de prueba y no sujeto de derechos.

"Hoy el sistema judicial no está preparado para trabajar así. De repente, hay provincias donde no hay un psicólogo, un trabajador social. No da respuestas no porque sea malo sino porque está pensado para otro tiempo. Hay que empezar a dar respuestas a los problemas nuevos, por eso el sistema cruje", precisó Rodríguez.

En esa línea, la Subsecretaria de Acceso a la Justicia explicó que trabajar con las víctimas presenta un alto nivel de dificultad para los operadores judiciales como la necesidad de tener equipos interdisciplinarios, capacitar a los operadores en esquemas de empatía, derrotar estereotipos en los tipos de victimas, tener una capacidad de escucha activa diferente, "implica comprender el proceso que esa persona atraviesa".

Por último, sostuvo que "el sistema se tiene que rearmar pensando en la victima". Resaltó que "hoy hay mucha verbalización pero faltan mecanismos de implementación".

