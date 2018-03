El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego convocó a abogados de la matrícula y ex magistrados o funcionarios de la jubilados, para cubrir interinamente las vacantes que se produzcan en forma transitoria o definitiva y de manera prolongada en los cargos de magistrados, defensores públicos y agentes fiscales. Se confeccionará una lista de los abogados con matrícula vigente en la provincia, y de aquellos jubilados de la Justicia provincial que hubieran ejercido cargos de magistrados o funcionarios, incluidos en el artículo 143 de la Constitución Provincial, aunque no tuvieran la matrícula vigente, interesados en desempeñar eventualmente las suplencias en cuestión. El listado tendrá vigencia por tres años y será remitido al Consejo de la Magistratura para que se preste el acuerdo respectivo. Las inscripciones se pueden realizar mediante nota dirigida a la Secretaría de Superintendencia y Administración del Superior Tribunal de Justicia, en las sedes del Superior Tribunal de Justicia (Yaganes 124 de Ushuaia); Delegación Administrativa del Distrito Judicial Norte (Cap. de Fragata Pedro E. Giachino 6705, B Ex Campamento YPF de Río Grande).