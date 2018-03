Por videoconferencia desde la cárcel de Marcos Paz, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, rechazó las acusaciones en su contra por el financiamiento estatal de la novela "Mamá Corazón" de la actriz Andrea del Boca. El trámite estuvo a cargo del juez Sebastián Ramos, ante quien la defensa del ex funcionario entregó un escrito en el cual rechazó los cargos. De Vido sostuvo que la decisión de financiar la novela fue "lícita" y afirmó: "No existe ni un solo elemento que justifique la acusación por defraudación".