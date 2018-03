Procesaron y embargaron al ex titular de la UIA

El juez federal Luis Rodríguez procesó hoy con prisión preventiva al intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al diputado Horacio Mazú, por el delito de peculado en una causa que investiga el pago por una ruta que no se construyó, por la que también quedó procesado el miembro de la UIA Juan Carlos Lascurain. El ex titular de la UIA, aunque fue procesado, no le fue aplicada la prisión preventiva, y se lo embargó por 60 millones de pesos por el delito de "peculado", según el fallo. En la causa se investigan tres órdenes de pago autorizadas pese a que la obra no se terminó. Por ello dispuso obtener todos los correos electrónicos intercambiados por empresarios y los entonces funcionarios de Planificación, entre ellos Roberto Baratta. Esta investigación se centra en el pago de 50 millones de pesos a la empresa Fainser para una ruta que uniría al yacimiento con la ciudad de Río Turbio a lo largo de 7 kilómetros, que nunca se construyó. El presupuesto total era de 500 millones de pesos.