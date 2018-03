Días atrás, Facebook suspendió la cuenta de la empresa británica Cambridge Analytica, una consultora política que trabajó en la campaña presidencial de Trump, por manipular de forma irregular información de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos.

El hecho salió a la luz gracias a una investigación conjunta de The New York Times y The Observer que reveló que en 2014 la firma generó una base de datos, de supuesto uso académico y la explotó sin permiso para elaborar estrategias electorales durante las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Cambridge Analytica financió a un psicólogo de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, quien logró obtener el permiso de Facebook para pedir datos a sus usuarios con una aplicación pensada para estudios de su área. Kogan consiguió que participasen unas 270.000 personas con perfiles en esta red social y recabó datos como identidades, localizaciones y gustos y, a través de algoritmos, llegó a los amigos de las personas que participaron y así logro reunir información de 50 millones de usuarios.

"Las denuncias de uso indebido de los datos de los usuarios de Facebook son una violación inaceptable de los derechos de privacidad de nuestros ciudadanos", expresó Antonio Tajani, presidente del Parlamento.

Todos esos datos fueron utilizado después en la campaña política del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Luego de que Facebook anunciara la suspensión de Cambridge Analytica de su plataforma, el exanalista de la NSA, Edward Snowden, calificó a la red social como "cómplice" del hecho.

"Facebook gana dinero explotando y vendiendo detalles íntimos sobre las vidas privadas de millones, mucho más allá de los escasos detalles que (las personas) publican voluntariamente. Ellos no son víctimas. Son cómplices", publicó Snowden en su cuenta de Twitter.