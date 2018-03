El ex gobernador Daniel Scioli fue citado a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obras durante su gestión e incompatibilidades con un importante proveedor de la provincia que mantenía negocios privados con el ex mandatario provincial. La investigación había sido iniciada a partir de una denuncia de Elisa Carrió que dio origen a una megacausa que quedó en manos del fiscal platense Álvaro Garganta. En este tramo del expediente, el fiscal investiga la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) en distintos puntos de la provincia, para las que el gobierno provincial destinó en su momento más de 117 millones de pesos. Todas las contrataciones por la construcción de UPA -un caballito de batalla de la gestión de Scioli- beneficiaron a la empresa Miller Building International SA. Esa firma, en paralelo, le alquilaba a una firma de Scioli un inmueble dentro del predio de La Ñata, el lugar donde vivió el ex gobernador en la zona de Benavídez, a la vera del río Luján.