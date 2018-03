Mar 15 de diciembre de 2015

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opinó que correspondía declarar procedente un recurso extraordinario del ex titular de la FIA, Manuel Garrido, en una demanda iniciada por el ex procurador Esteban Righi. "Las inmunidades no sólo protegen de una eventual condena civil o penal por las expresiones vertidas en ejercicio de la función, sino también de la posibilidad de estar sometidos a un proceso (...)", indicó el dictamen.