Destituyeron a la fscal Gabriela Ates

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense destituyó por unanimidad a la fiscal Gabriela Ates, quien estaba a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de San Pedro, departamento judicial San Nicolás, por falsificación de documentos públicos.

Durante las audiencias del jury, que comenzaron el lunes, nada pudo hacer la defensa de Ates, quien fue encontrada culpable de los hechos que se le imputaban.

La causa se inició en 2006 cuando fue denunciada por la Defensoría Oficial, a cargo de Pablo Pratti en 2006, por la presunta falsificación de documento público, cuando en un acta que elevó a San Nicolás indicó que un acusado se había negado a declarar en las tres causas por robo que enfrentaba, pero en realidad la indagatoria había sido sólo por dos.

En 2005 la ex fiscal había sido suspendida por el avance de la causa, que se tramitó en Campana, por considerar que su conducta "perjudicó la legítima defensa del imputado, al no permitirle la posibilidad de hacer uso de su derecho de declarar o no en la tercera causa".

Finalmente, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento la encontraron culpable de las causales previstas en el artículo 20 y 21 de la Ley 13.661 y resolvieron dejarla afuera del Ministerio Público Fiscal.

Ates estuvo presente en todas las audiencias del juicio pero no declaró en ningún momento. Además, deberá enfrentar varias causas penales por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.