En los autos “S. G., R. s/dcia. Averiguación de paradero - Trelew”, la Cámara Penal de Trelew le concedió el beneficio de la suspensión del juicio a prueba a un imputado por el delito de abuso sexual simple, dos hechos en concurso real, en la modalidad de delito continuado.

Los miembros del Tribunal resolvieron aplicarle un castigo de 30 horas de trabajos no remunerados y la realización de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, por el término del período de prueba, todo ello bajo apercibimiento de revocar la decisión en caso de incumplimiento.

Los jueces resaltaron que al conceder la probation, el sistema penal judicial no solo se desprende rápidamente de causas dedicando los recursos materiales y humanos a hechos más graves, sino que también se evitan en algunos casos prisiones preventivas que tienen igual o peores efectos que las penas cortas.

Para los magistrados el caso no se puede catalogar bajo los estándares de violencia de género ya que, trás un exhaustivo análisis de las constancias del caso, "no advierto que se encuentre presente esa exigencia contenida en el Convenio, referida a acciones delictuales contra las mujeres por el hecho de serlo, más allá que la resolución objeto de revisión no menciona ninguna".

En esa línea, los camaristas añadieron que también se evita "una mayor estigmatización social del imputado que conlleva todo el desarrollo completo de un proceso, a lo que hay que agregar la oportunidad de una reparación material o moral dentro de lo posible a la víctima".

Por todo lo expuesto, los jueces revocaron la sentencia de la anterior instancia y le concedieron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba al imputado.