Lun 10 de julio de 2017

La Corte bonaerense le revocó la probation a un hombre que violó la orden de restricción de acercamiento a su ex pareja. Los jueces sostuvieron que la Justicia no puede permanecer ajena frente al incumplimiento de sus órdenes y no actuar ante casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos.