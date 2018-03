El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en hace casi un año sobreseyó aGustavo Arribas en una causa que investigó si el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) recibió sobornos de parte de la empresa Odebrecht , consideró que "en principio, no" se reabrirá ese expediente ante el surgimiento de nuevas acusaciones contra el funcionario, porque se trataría del mismo hecho ya analizado judicialmente. "En principio, no. Porque, si se trata del mismo hecho, los argumentos en los que en su momento yo fundé la resolución seguirían vigentes. Por lo menos, en mi opinión", afirmó Canicoba Corral en declaraciones a radio La Red, cuando le consultaron si la denuncia de la Policía Federal de Brasil en la que se acusó a Arribas de haber recibido US$ 850.000 a través de un esquema que involucra a una empresa a cargo de recolectar residuos en San Pablo podría motivar una reapertura de la causa.