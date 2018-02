Ricardo Echegaray, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el kirchnerismo, fue enviado por primera vez ajuicio oral y público. Será juzgado por la presunta falsa denuncia contra el ex ministro de Haciendo Alfonso Prat Gay. El caso se sorteó el miércoles y recayó en el Tribunal Oral Federal 4 y el fiscal federal Abel Córdoba. Se trata del mismo tribunal que actualmente está juzgando al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por el caso Ciccone y al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once. La acusación es porque la AFIP utilizó información confidencial para denunciar penalmente en 2014 a Prat Gay de formar parte de una asociación ilícita que evadía impuestos a través de dos cuentas bancarias en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, a quien el ex funcionario le administraba las finanzas.