El pez por la boca no Zaffa

Una nueva polémica en torno a las declaraciones de Raúl Zaffaroni se generó durante esta semana, cuando el ex supremo y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo no se retractó de sus deseos de que el gobierno de Mauricio Macri “se vaya lo antes posible” sino que los ratificó.

En declaraciones televisivas en el programa Desafío 2018 en C5N y al ser consultado sobre sus dichos, el jurista reiteró sus deseos de “que se vayan en 2019, si llegan a 2019”, pero “que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador o de lo contrario vamos a tener un serio problema”. Porque “si se van antes vamos a tener menos deuda, vamos a poder resolver el problema”.

Inmediatamente desde el gobierno le salieron al cruce. El primero fue el diputado y consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli, que opinó que las declaraciones del magistrado fueron “golpistas y destituyentes” y, por su postura, perdió las condiciones necesarias para ser integrante de la Corte Interamericana.

En declaraciones televisivas en el programa Desafío 2018 en C5N y al ser consultado sobre sus dichos, el jurista reiteró sus deseos de “que se vayan en 2019, si llegan a 2019”, pero “que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador o de lo contrario vamos a tener un serio problema”. Porque “si se van antes vamos a tener menos deuda, vamos a poder resolver el problema”

También pidió su renuncia el ministro de Justicia Germán Garavano, al ser consultado por el diario Clarín. Según Garavano, Zaffaroni presenta “una visión antidemocrática que los argentinos dejamos atrás” e “insiste con posturas políticas dudosas", ya que con sus declaraciones "pone en crisis y termina desprestigiando a todo el sistema interamericano de Derechos Humanos".

La Justicia pidió los audios

Este miércoles se dio a conocer la noticia de que el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo remitió un oficio a Radio Caput, en el marco de una denuncia contra el ex supremo por la presunta comisión del delito de apología del crimen, solicitando los audios de la entrevista a Zaffaroni del 18 de enero, en donde también dijo “cuidado con el colapso final: los muertos siempre los ponemos nosotros”.

Cabe recordar también que días atrás el diputado Nacional Fernando Iglesias presentó en la Cámara Baja un proyecto de resolución solicitando la remoción de Zaffaroni en su cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "debido a su manifiesta inhabilidad moral, su actuación partidista incompatible con sus funciones y su reiterada desvalorización de los principios democráticos recientemente expresada en las declaraciones públicas en las que se afirmó que deseaba que el Presidente de la República Argentina no finalice su mandato".

Zaffaroni presenta “una visión antidemocrática que los argentinos dejamos atrás” e “insiste con posturas políticas dudosas", ya que con sus declaraciones "pone en crisis y termina desprestigiando a todo el sistema interamericano de Derechos Humanos", opinó el ministro de Justicia, Germán Garavano.

¿Qué es esto, Venezuela?

En declaraciones a la radio Futurock, Zaffaroni negó que piense renunciar a la Corte Interamericana. "¿Porque critico al Gobierno tengo que renunciar? ¿Qué es esto? ¿Venezuela? ¿Cuál sería el crimen?", desafió, a la par de que aclaró que cuando dice que se vayan lo antes posible, habla “en un sentido constitucional”.

“Lo que quiero evitar es cualquier situación de violencia. Si llegan al 2019 mucho mejor, y que se vayan como resultado de una elección" sintetizó.