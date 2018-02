Causa Nisman: el 27 será la audiencia de apelaciones

La Cámara Federal porteña citó a una audiencia el próximo 27 de febrero para escuchar a la querella de la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman, antes de resolver si le concede un pedido para agravar la acusación contra el ya procesado técnico informático Diego Lagomarsino. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun convocaron a la audiencia en el Tribunal de Apelaciones para que amplíen los argumentos al abogado de Sara Garfunkel, Pablo Lanusse y también las defensas de los cuatro ex custodios de Nisman que sí apelaron sus procesamientos por incumplimiento de deberes y encubrimiento, informaron a fuentes judiciales. Pese a que la defensa de Lagomarsino no apeló el procesamiento que firmó el juez federal Julián Ercolini, la Cámara la convocará para que exponga sobre los pedidos de la querella de Garfunkel, ya que podrían derivar en un agravante para el ex empleado de Nisman, explicaron las fuentes.