En los autos "M. A. N. c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ daños y perjuicios", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal condenó a Correo Argentino a indemnizar a una mujer que fue atacada por un perro dentro de sus instalaciones.

El hecho ocurrió cuando la denunciante fue a la sede del correo postal internacional a retirar unas encomiendas que habían llegado a su nombre.

Si bien la empresa argumentó que el perro no era propiedad suya, los jueces consideraron que deben responder por los daños que sufrió la mujer por su condición de "guardiana jurídica del animal". "Resulta irrelevante que no sea la propietaria del can y que se desconozca quiénes son los dueños, dado su carácter de propietaria/guardiana del espacio donde está ubicado su establecimiento", sostuvieron.

Los magistrados explicaron que quien presta un servicio público está obligado a hacerlo en condiciones de seguridad para el usuario y tiene "la obligación de mantener la indemnidad de los usuarios y la realidad de ejercer poder jurídico de guarda en ese ámbito, la convierte en guardián jurídico de los perros de la calle que ingresan en ese ámbito".

Por todo lo expuesto, los miembros del Tribunal condenaron a la empresa a abonarle a la mujer damnificada una suma de $45.120 en concepto daño biológico, moral, psíquico y gastos de farmacia.