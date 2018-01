La Cámara del Trabajo decidió no habilitar la feria judicial para que se disponga la ejecución de una sentencia por un accidente laboral. Para el Tribunal, el hecho de que se trate de créditos alimentarios no es particular ya que pasa en “casi totalidad de las acreencias que se ordena pagar en el fuero”.

